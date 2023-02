Visite contée : des vertes et des pas mûres Parvis de la collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite contée : des vertes et des pas mûres Parvis de la collégiale St Barnard, 19 avril 2023, Romans-sur-Isère . Visite contée : des vertes et des pas mûres Parvis Jean XXIII Parvis de la collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Drome Parvis de la collégiale St Barnard Parvis Jean XXIII

2023-04-19 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-19

Parvis de la collégiale St Barnard Parvis Jean XXIII

Romans-sur-Isère

Drome EUR Découvrir l’histoire et le patrimoine tout en s’amusant… pour les familles

ou pour les enfants pendant les vacances scolaires… Parvis de la collégiale St Barnard Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drome Parvis de la collégiale St Barnard Parvis Jean XXIII Ville Romans-sur-Isère lieuville Parvis de la collégiale St Barnard Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère Departement Drome

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Visite contée : des vertes et des pas mûres Parvis de la collégiale St Barnard 2023-04-19 was last modified: by Visite contée : des vertes et des pas mûres Parvis de la collégiale St Barnard Romans-sur-Isère 19 avril 2023 Drôme Parvis de la Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Parvis Jean XXIII Parvis de la Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Drome

Romans-sur-Isère Drome