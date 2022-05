VISITE CONTÉE DE PIERRESVIVES

2022-05-04 11:00:00 – 2022-05-04 11:30:00 Pierresvives|domaine du Département Les enfants accompagneront Zaha, architecte, et Max, ouvrier, dans la grande aventure de la construction de Pierresvives. A travers des mini-jeux et un parcours ludique, ils découvriront les principales étapes de conception d’un bâtiment, les matériaux, les outils… Durée : 30 minutes

À partir de 3 ans

