Visite contée de l’exposition hors-les-murs « Les aventures de Supershaktimaan » Rendez-vous sur la place devant le théâtre des Bouffes du Nord, 23 avril 2022, Paris.

Le samedi 23 avril 2022

de 16h30 à 17h30

. gratuit

Cette visite contée par les médiatrices de l’ICI invite petits et grands à découvrir de façon ludique et originale Les Aventures de Supershaktimaan, exposées sur le Pont Saint-Ange. L’histoire se déroule dans des décors somptueux entre l’Inde et le Maroc, et parle de l’amour impossible entre le superhéros hindou Supershaktimaan et la belle musulmane Shamina, ainsi que leur combat contre le terrifiant Shoppingmonster. Cette fable photographique contemporaine de l’artiste Nicolas Henry est une ode à la tolérance et la liberté.

Nicolas Henry est diplômé des Beaux-Arts de Paris et de l’École Nationale Supérieure d’Art de Paris-Cergy. Son livre, Contes imaginaires autour du monde – World’s in the making aux Éditions Albin Michel, a été récompensé par le prix Méditerranée du livre d’art 2017.

Rendez-vous sur la place devant le théâtre des Bouffes du Nord 37 bis boulevard de La Chapelle 75010 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-contee-les-aventures-de-supershaktimaan/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-contee-les-aventures-de-supershaktimaan/

© Nicolas Henry