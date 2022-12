Visite contée de l’Abri du Cap Blanc Marquay Marquay Marquay Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Marquay Embarquez avec Ouma et Kilé à bord de leur pirogue et laissez-vous porter au son des tambours, bâtons de pluie, lithophones … jusqu’à la Vallée Mystérieuse. Elle vous ouvre les portes de la Préhistoire ! Ce conte musical vous permettra de découvrir en famille l’Abri du Cap-Blanc, qui présente une des plus belles frises de

sculptures préhistoriques connues à ce jour dans le monde (vers – 15 000 ans). Le cheval, animal emblématique du Cap-Blanc, y côtoie bisons et cervidés.

Conseillé à partir de 5 ans. Mineurs : 1 adulte accompagnant obligatoire. Visite en Français, limitée à 20 personnes.

Durée environ 1h sur le site de Cap Blanc

Conseillé à partir de 5 ans. Mineurs : 1 adulte accompagnant obligatoire. Visite en Français, limitée à 20 personnes.

Durée environ 1h sur le site de Cap Blanc

Après la réservation et l'achat de vos billets en ligne, RDV à 10h à la billetterie de la Grotte de Font-de-Gaume (Les Eyzies) pour la validation des billets.Véhicule indispensable pour se rendre ensuite à l'Abri du Cap-Blanc, situé à environ 9 km de la billet

sculptures préhistoriques connues à ce jour dans le monde (vers – 15 000 ans)

