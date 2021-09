Redon Abbatiale Saint-Sauveur Ille-et-Vilaine, Redon Visite contée de l’Abbatiale Saint-Sauveur de Redon Abbatiale Saint-Sauveur Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**Saint-Conwoïon vous fait visiter son abbaye** _Samedi 18 et dimanche 19 septembre_, c’est le moine fondateur de l’abbaye Saint-Sauveur, Saint-Conwoïon, qui vous accueille au sein de l’abbatiale plus que millénaire. Autour de 8 stations au sein de l’ancienne abbaye (abbatiale et cloître), le moine vous fera découvrir l’histoire du lieu, intimement lié à l’Histoire de Redon et de la création de la Bretagne. Le temps d’une visite contée d’environ 45 minutes, plongez-vous dans l’Histoire avec un grand H !

Saint-Conwoïon vous fait visiter son abbaye : l'Association des Amis de l'Abbatiale vous proposent une nouveauté en 2021, des visites contées !

