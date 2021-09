Visite contée de l’Abbatiale de Saint-Sauveur par Saint Conwoïon Redon, 18 septembre 2021, Redon.

Visite contée de l’Abbatiale de Saint-Sauveur par Saint Conwoïon 2021-09-18 – 2021-09-19

Redon Ille-et-Vilaine

Revisitez un haut lieu de la Bretagne à travers les époques en écoutant les récits de ce merveilleux lieu qui a connu des tempêtes comme des grandes heures.

L’abbaye Saint Sauveur a joué un rôle de premier plan dans la vie politique, économique et spirituelle de la Bretagne. Le site constitue une position remarquable. En effet, ces voies navigables ont joué dans l’importance de ses voies commerciales entre Rennes, Nantes et Vannes. Des vestiges gallo-romains nous indiquent un emplacement anciennement fréquenté et renforce l’idée d’un lieu stratégique.

Visite gratuite et contée par Saint Conwoion, moine-fondateur de l’abbaye :

> samedi 18 septembre 14h15 – 16h15

> dimanche 19 septembre : 14h15 – 15h30 – 16h45

Nécessite le Passe Sanitaire

