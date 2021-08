Metz Porte des Allemands Metz, Moselle Visite contée de la Porte des Allemands Porte des Allemands Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Porte des Allemands

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Porte des Allemands Gratuit. Réservation obligatoire.

Accompagné d’un guide, découvrez l’histoire de ce patrimoine d’exception. Porte des Allemands Boulevard André Maginot, 57000 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T13:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T13:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

