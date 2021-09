Rives-en-Seine Prison médiévale Rives-en-Seine, Seine-Maritime Visite contée de Caudebec-en-Caux Prison médiévale Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Visite contée de Caudebec-en-Caux Prison médiévale, 18 septembre 2021, Rives-en-Seine. Visite contée de Caudebec-en-Caux

Prison médiévale, le samedi 18 septembre à 20:30

Perrine, jeune chapelière du XVIe s. vous contera sa vie, son travail, ses aventures, à la lueur des flambeaux.

10€, un flambeau offert pour 4 pers.

Une visite contée pour découvrir le patrimoine médiéval de la perle du Val de Seine. Prison médiévale Angle rue de la Vicomté, rue du Bailliage, Caudebec en Caux, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine Caudebec-en-Caux Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Prison médiévale Adresse Angle rue de la Vicomté, rue du Bailliage, Caudebec en Caux, 76490 Rives-en-Seine Ville Rives-en-Seine lieuville Prison médiévale Rives-en-Seine