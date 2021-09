Poroani Antana be Poroani Visite contée de Antana Bé avec Nimbe Animation Antana be Poroani Catégorie d’évènement: Poroani

Visite contée de Antana Bé avec Nimbe Animation Antana be, 18 septembre 2021, Poroani. Visite contée de Antana Bé avec Nimbe Animation

le samedi 18 septembre à Antana be

Antana Bé est un ancien village situé dans l’arrière mangrove de Poroani. À la suite de remontées des eaux et d’inondations fréquentes, le maire de Chirongui de l’époque, Ali Ousseni, décida le décasement du village vers 1989. Les visiteurs découvriront l’histoire du site de manière ludique et amusante, notamment grâce aux jeux anciens comme le lâche.

Sur inscription

Les visiteurs seront accueillis par Fardy de Nimbe Animation déguisé en personnage d’antan, pour une visite guidée théâtralisée de Antana bé. Antana be Poroani,97620 Poroani

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Poroani Autres Lieu Antana be Adresse Poroani,97620 Ville Poroani lieuville Antana be Poroani