Visite contée « Dans la Seine » Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mardi 16 avril 2024

de 15h00 à 16h00

Le samedi 13 avril 2024

de 16h00 à 17h00

Le mardi 09 avril 2024

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 27 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. payant

5€ Plein tarif

3€ Tarif réduit

NB : Vous devez vous munir d’un billet d’entrée à l’exposition, celui-ci n’est pas compris dans le tarif de la visite animation.

Attention : les justificatifs pour les réductions et gratuités seront contrôlés sur place à l’entrée. Merci de les présenter avec vos billets le jour de votre visite. Le paiement d’un complément sera demandé en cas de besoin.

BILLETS NON ECHANGEABLES ET NON REMBOURSABLES

Des objets mystérieux se cachent dans la Seine, en plein cœur de Paris. Entre déesses, chevaliers et plongeurs, laissez-vous transporter par les histoires secrètes de ces objets trouvés dans le fleuve.

Crypte archéologique de l’île de la Cité

Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004

