Visite Contée Costumée Gizeux, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Gizeux.

Visite Contée Costumée 2021-07-07 15:00:00 – 2021-08-31 16:30:00

Gizeux Indre-et-Loire Gizeux

Imaginez le château de Gizeux au Moyen Âge ou à la Renaissance… Ce n’est pas chose facile surtout quand on a entre 5 et 12 ans ! Pour aider vos enfants à découvrir l’histoire du château, nous vous proposons de faire revivre le passé. Pour cela, des déguisements sont mis à leur disposition afin que vos enfants se glissent dans la peau des princesses et des chevaliers qui jadis vivaient ici. Accompagnés par un guide qui leur est totalement dédié, les enfants découvrent avec un intérêt plus vif l’histoire des lieux. Ils s’essayent aux anciens us et coutumes, ils revivent la découverte de la Galerie François 1er, ils s’imaginent aux fourneaux de la vieille cuisine… Pendant ce temps-là, les parents suivent la visite historique classique qui débute quelques minutes après la visite des enfant

info@chateaudegizeux.com +33 2 47 96 45 18 http://www.chateaudegizeux.com/

© Château de Gizeux

