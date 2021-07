Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Visite contée Bulle le petit poisson 3-5ans Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Visite contée Bulle le petit poisson 3-5ans Wingen-sur-Moder, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Wingen-sur-Moder. Visite contée Bulle le petit poisson 3-5ans 2021-07-07 – 2021-08-31

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin Wingen-sur-Moder EUR En suivant Bulle le poisson dans le musée, les enfants découvrent les collections permanentes de façon ludique au travers de comptines et de jeux d’observation. En suivant Bulle le poisson dans le musée, les enfants découvrent les collections permanentes de façon ludique au travers de comptines et de jeux d’observation. +33 3 88 89 08 14 En suivant Bulle le poisson dans le musée, les enfants découvrent les collections permanentes de façon ludique au travers de comptines et de jeux d’observation. dernière mise à jour : 2021-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Étiquettes évènement : Autres Lieu Wingen-sur-Moder Adresse Ville Wingen-sur-Moder lieuville 48.92629#7.36166