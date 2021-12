Saint-Denis Saint-Denis 93200, Saint-Denis Visite contée autour de l’exposition “Arts de l’Islam” Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: 93200

Saint-Denis

Visite contée autour de l’exposition “Arts de l’Islam” Saint-Denis, 19 décembre 2021, Saint-Denis. Visite contée autour de l’exposition “Arts de l’Islam” Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Saint-Denis

2021-12-19 – 2021-12-19 Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri

Saint-Denis 93200 Saint-Denis EUR 5 Dans le cadre de l’exposition “Arts de l’Islam, un passé pour un présent”. +33 1 83 72 24 57 https://musee-saint-denis.com/event/arts-de-lislam-un-passe-pour-un-present-visite-contee-2/ Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Saint-Denis

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: 93200, Saint-Denis Autres Lieu Saint-Denis Adresse Musée d'art et d'histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Ville Saint-Denis lieuville Musée d'art et d'histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Saint-Denis