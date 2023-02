Visite contée autour de la mare Verneuil-en-Halatte Verneuil-en-Halatte Catégories d’Évènement: Oise

Dans le cadre de la Fête des mares, partez sur le sentier de la biodiversité autour de la mare aux daims accompagné d'un conteur de l'Agrion de l'Oise. La visite sera ponctuée de pauses en lien avec la nature. Plongez dans l'univers des fables et des contes en vers sur le thème des insectes. Une sortie à partager en famille. Réservation et renseignement auprès de l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte.

