Visite contée au Parc Jouvet

Parc Jouvet, le dimanche 5 juin à 15:00

Parc Jouvet, le dimanche 5 juin à 15:00

Depuis toujours, contes, histoires et les légendes peuplent les allées du parc… alors petits et grands, tendez l’oreille ! Une façon ludique et familiale de découvrir Valence et son fameux parc Jouvet. Un petit goûter clôturera la séance avec quelques douceurs supplémentaires.

Entrée libre, sur réservation, groupe limité

Laissez-vous conter le Parc Jouvet : un lieu de légendes pour petits et grands Parc Jouvet Avenue de la Comète, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence Drôme

