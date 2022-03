VISITE CONTÉE AU MUSÉE DES MÉTIERS Mauges-sur-Loire, 15 avril 2022, Mauges-sur-Loire.

VISITE CONTÉE AU MUSÉE DES MÉTIERS Place de l’Église Musée des Métiers Mauges-sur-Loire

2022-04-15 – 2022-04-15 Place de l’Église Musée des Métiers

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

EUR 5 5 Visite contée à destination des enfants de 2 à 6 ans. Un conte traditionnel est revisité pour permettre

aux plus petits de s’approprier l’espace et les collections plus facilement. Les enfants sont mis en

situation grâce à de nombreux accessoires.

Vendredi 15 avril : Boucle d’or et les trois ours

Vendredi 22 avril : Les trois petits cochons

Venez découvrir le musée autrement à travers une visite contée pour les petits.

contact@musee-metiers.fr +33 2 41 78 24 08 http://www.musee-metiers.fr/

Visite contée à destination des enfants de 2 à 6 ans. Un conte traditionnel est revisité pour permettre

aux plus petits de s’approprier l’espace et les collections plus facilement. Les enfants sont mis en

situation grâce à de nombreux accessoires.

Vendredi 15 avril : Boucle d’or et les trois ours

Vendredi 22 avril : Les trois petits cochons

Place de l’Église Musée des Métiers Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-14 par