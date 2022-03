Visite contée au musée de Melun Musée d’art et d’histoire de Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Seine-et-Marne

Musée d'art et d'histoire de Melun, le samedi 14 mai à 19:00

Partez en famille à la découverte des monstres du musée : Hercule et l’hydre de Lerne, Triton et sa mère Amphitrite, Andromène et le monstre monstre marin, Thésée et le Minotaure … Visite contée pour toutes les familles.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:30:00

