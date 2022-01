Visite contée au musée Archéa de Louvres Musée Archéa Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Ce dimanche 30 janvier, de 11h à 12h, le musée Archéa de la commune de Louvres propose une visite guidée originale aux plus petits. Afin d’aller à la découverte du musée de manière ludique, une conteuse racontera une histoire à partir des objets de collection, dans le but « d’éveiller l’imagination et les sens des enfants ». Destiné aux enfants de plus de 2 ans. Tarif : 5€ Réservation obligatoire au 01 34 09 01 02 ou sur le site internet du musée

Musée Archéa 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d'Oise

2022-01-30T11:00:00 2022-01-30T12:00:00

