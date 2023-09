Visite contée à l’Arc de triomphe : le murmure des dieux Arc de triomphe Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite contée à l’Arc de triomphe : le murmure des dieux Arc de triomphe Paris, 4 janvier 2024, Paris. Du jeudi 04 janvier 2024 au vendredi 05 janvier 2024 :

jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h00

jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h00

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. gratuit sous condition 13 € pour les adultes accompagnants

Gratuit pour les moins de 26 ans, les personnes aux minimas sociaux (dont les demandeurs d’emploi) et les personnes en situation de handicap Les 4 et 5 janvier, découvrez l’Arc de triomphe au rythme d’une visite contée qui vous immergera dans une épopée onirique ! LES INTERVENANTS Le conteur Fred Pougeard est conteur et écrivain. Il laisse fréquemment traîner ses oreilles dans les monuments, du Panthéon à l’Abbaye de Cluny, de châteaux en sites archéologiques, à la recherche d’une façon fantaisiste de nous dire le passé. Partenaires L’Allégresse du pourpre

La Maison du Conte À SAVOIR AVANT VOTRE VISITE Réservation obligatoire

Gratuits conditionnés à la présentation d’un justificatif valide sur place Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008 Paris Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/le-murmure-des-dieux https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2319982517530400721

© Reproduction Patrick Cadet / Centre des monuments nationaux Entre de Napoléon et de Marie-Louise Paris le 2 avril 1810 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Arc de triomphe Adresse Place Charles de Gaulle - Etoile Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Arc de triomphe Paris latitude longitude 48.8738420462882,2.29665821006509

Arc de triomphe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/