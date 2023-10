Visite contée à l’Arc de triomphe « Il était une fois » Arc de triomphe Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite contée à l’Arc de triomphe « Il était une fois » Arc de triomphe Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 10h00 à 11h30

Le samedi 02 décembre 2023

de 10h00 à 11h30

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. payant Tarif adulte : 13 € Tarif minimas sociaux : 8 € Tarif enfants : 8 € Prenez part à une visite en famille participative et théâtralisée, ponctuée de contes, d’ombres chinoises et de dessins. PRÉSENTATION Et si nous écoutions ensemble une nouvelle histoire, qui commencerait par Il était une fois… l’Arc de triomphe ! Rentrez dans les aventures du monument au cours de cette visite théâtralisée où les petits et les grands sont invités à participer. À SAVOIR AVANT VOTRE VISITE Réservation obligatoire

Rendez-vous dans le tunnel, Passage du souvenir, près des bancs en pierre à côté de la billetterie du monument

Evènement accessible aux personnes à mobilité réduites Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008 Paris Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/visite-en-famille-il-etait-une-fois https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2327532866960400037

