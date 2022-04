Visite contée à la lampe torche Musée de Paléontologie Christian Guth Chilhac Catégories d’évènement: Chilhac

le samedi 14 mai

Vous visiterez le musée et ses réserves, en suivant Fabien qui contera l’histoire des mammouths découverts à Chilhac. Pensez à réserver !

3€

Fabien vous conduira dans les endroits les plus secrets du musée…. Musée de Paléontologie Christian Guth Rue du Chateau, 43380 Chilhac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Chilhac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T23:00:00

