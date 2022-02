Visite contée à la Cathédrale Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cathédrale Saint-Pierre, le mercredi 23 février à 15:00

Venez découvrir la Cathédrale autrement, et vivez une visite contée dans la Tour Sud de la Cathédrale Saint-Pierre! Durée: 45 minutes Prix: chf 10 par enfant et chf 5 par accompagnant/adulte. Âge: 7-10 ans Groupes: 12 enfants maximum. Chaque enfant (ou groupe d’enfant d’une même fratrie) est accompagné par un adulte/parent. Les inscriptions sont obligatoires: [mediation@site-archeologique.ch](mailto:mediation@site-archeologique.ch). Les adultes sont tenus de présenter un certificat COVID valable au moment de la visite (ou selon règles sanitaires en vigueur).

