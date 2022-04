Visite contée, 24 avril 2022, .

Visite contée

2022-04-24 – 2022-04-24

5 5 Rendez-vous le dimanche 24 avril à 15h30 pour une visite contée au Musée Franco-Américain de Blérancourt.

Tendez l’oreille et écoutez la mer et son ressac, l’appel de la vague et le souffle du vent. Cédez vite à l’appel du large et découvrez les secrets que le vaste océan susurre aux peintures du musée de Blérancourt.

À partir de 5 ans

5€ en supplément du droit d’entrée au tarif réduit

Droit d’entrée incluant l’exposition temporaire : 6€

Tarif réduit : 4,50€

Gratuit pour les moins de 26 ans, les adhérents des sociétés d’amis du musée et le 1er dimanche de chaque mois pour tous.

Informations par mail : information.blerancourt@culture.gouv.fr

© Photo R.M.N. – Gerard Blot

