Musée de Saint-Dizier, le mercredi 20 avril à 10:00

Une découverte des collections pour les tout-petits, l’occasion de se retrouver autour d’un oiseau et de découvrir une belle histoire. Cette saison, les poules du Musée sont à l’honneur !

Entrée libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T11:00:00

