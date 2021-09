La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles Haute-Garonne, La Salvetat-Saint-Gilles Visite – Construction neuve et démarche BIMBY La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La Salvetat-Saint-Gilles

Visite – Construction neuve et démarche BIMBY La Salvetat-Saint-Gilles, 23 octobre 2021, La Salvetat-Saint-Gilles. Visite – Construction neuve et démarche BIMBY

La Salvetat-Saint-Gilles, le samedi 23 octobre à 10:00

Visitez des maisons d’architectes avec le CAUE ! ———————————————— À l’occasion du Mois de l’Architecture en Occitanie et des Journées nationales de l’architecture, le CAUE vous propose un programme de visites de maisons situées en Haute-Garonne. La visite d’une demi-journée, sera réalisée en présence du maître d’ouvrage et de l’architecte. Ils éclaireront les participants sur le processus de réalisation, de la phase de conception à la réception en passant par la gestion du chantier. ### ➡ Au programme **Construction neuve et démarche BIMBY** **Samedi 23 octobre – 10h / 12h à La Salvetat-St-Gilles (Limitée à 10 personnes)** **Avec Atelier d’Architecture 319 – Caroline de Perignon** Thématiques mises en avant avec ce projet : démarche BIMBY / conception bioclimatique / écriture contemporaine / densification.

Gratuit. Sur Inscription. Nombre de place limité à 10 personnes. Ces visites se dérouleront dans le respect des gestes barrières et d’un protocole sanitaire transmis à chaque participant avant la visite.

À l’occasion du Mois de l’Architecture en Occitanie et des Journées nationales de l’architecture, le CAUE proposera la visite d’une maison réalisée grâce à la démarche BIMBY à La Salvetat St Gilles La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, La Salvetat-Saint-Gilles Autres Lieu La Salvetat-Saint-Gilles Adresse La Salvetat-Saint-Gilles Ville La Salvetat-Saint-Gilles lieuville La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles