Visite Conserverie DUPUY GRAND VILLAGE Les conserves Dupuy Le Grand-Village-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage

Visite Conserverie DUPUY GRAND VILLAGE Les conserves Dupuy, 19 juin 2022, Le Grand-Village-Plage. Visite Conserverie DUPUY GRAND VILLAGE

Les conserves Dupuy, le dimanche 19 juin à 10:00

Visite guidée de la conserverie DUPUY de Grand Village en lien avec le U Express

Accès libre

Visite guidée de la conserverie DUPUY de Grand Village Les conserves Dupuy 24 Rue des Aires, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Le Grand-Village-Plage Autres Lieu Les conserves Dupuy Adresse 24 Rue des Aires, 17370 Le Grand-Village-Plage Ville Le Grand-Village-Plage lieuville Les conserves Dupuy Le Grand-Village-Plage Departement Charente-Maritime

Les conserves Dupuy Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-village-plage/

Visite Conserverie DUPUY GRAND VILLAGE Les conserves Dupuy 2022-06-19 was last modified: by Visite Conserverie DUPUY GRAND VILLAGE Les conserves Dupuy Les conserves Dupuy 19 juin 2022 Le Grand-Village-Plage Les conserves Dupuy Le Grand-Village-Plage

Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime