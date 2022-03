Visite /conférence thématique du Jardin du Mesnil Jardin du Mesnil Montérolier Catégories d’évènement: MONTEROLIER

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Mesnil tarif :10 euros (incluant l’entrée au jardin ) 20 personnes maximum .Réservation préalable requise.

visite sur le thème du changement climatique .Les observations réelles et concrètes sur les 30 dernières années au Jardin du Mesnil. Jardin du Mesnil 25 route du Mesnil, 76680 Montérolier Montérolier Seine-Maritime

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

