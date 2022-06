Visite-conférence sur la Petite Ceinture Catégorie d’évènement: île de France

Le samedi 18 juin 2022

de 15h30 à 18h00

Tarif normal : 10 Euros, Tarif réduit pour les membres de l'association Les Amis REcycleurs : 8 Euros.

Le retour des beaux jours est l'occasion de profiter de la Petite Ceinture. Vous avez envie de découvrir son histoire, son patrimoine et de comprendre son actualité ? Alors n'hésitez pas à vous inscrire à cette visite-conférence organisée en partenariat avec La REcyclerie le samedi 18 juin 2022. Connaissez-vous la Petite Ceinture ferroviaire de Paris ? Peut-être avez-vous aperçu l'un de ses ponts, ses rails ou la végétation de ses talus ? Peut-être avez-vous parcouru sa plate-forme, profitant des points de vue originaux et du calme qu'elle procure, et y avez ressenti l'impression d'être hors de la ville ? Mais connaissez-vous son histoire ainsi que les projets la concernant ? Cette visite-conférence répondra à ces nombreuses questions. Vous y découvrirez par exemple : Pour quelles raisons la Petite Ceinture fut construite au XIXe siècle,

siècle, Quelles sont ses particularités de construction,

Pourquoi elle joue le rôle de corridor de biodiversité,

Comment elle fut une plaque-tournante du transport de marchandises par rail,

Comment elle assura le premier service métropolitain de voyageurs à la fin du XIXe siècle, à l'époque des trains à vapeur,

Comment elle fut utilisée pour desservir les expositions universelles organisées à Paris de 1867 à 1900, tant pour les visiteurs que pour les marchandises,

Comment elle fut utilisée pour la circulation de grands express européens entre les réseaux des grandes gares parisiennes,

Comment elle fut utilisée pour l’accueil de chefs d’états étrangers et la circulation de trains de découverte pendant des décennies,

Son statut juridique actuel, marqué par la signature de protocoles par la SNCF et la Mairie de Paris,

Les projets développés ces dernières années d'ouvertures de promenades, de créations de jardins partagés et de réhabilitations d'anciens bâtiments. Pour vous raconter cette histoire, éclairer ces enjeux et répondre à vos questions, Bruno Bretelle et la REcyclerie vous proposent de participer à cette visite-conférence le samedi 18 juin 2022 de 15h30 à 18h. Bruno anime régulièrement des conférences-visites à la REcyclerie depuis 2015. Il est intervenu récemment dans l'émission Parigo de France3 Île-de-France ainsi que dans des films présents sur la chaîne Petite Ceinture Paris sur Youtube . Informations pratiques Afin d'illustrer sur site les thèmes présentés, le parcours démarre devant la REcyclerie puis continue par la voirie jusqu'à l'Avenue de Saint-Ouen. Ce parcours représente une longueur d'environ un kilomètre. Durée : 2h30 (15h30-18h) Participation aux frais : Tarif normal : 10 Euros,

Tarif réduit pour les membres de l’association Les Amis REcycleurs : 8 Euros. Conditions de vente : L’annulation de la part d’un visiteur n’est pas remboursable ;

Modes de paiement disponibles : Carte Bleue, Visa, MasterCard et American Express ;

TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts Comment se rendre à la REcyclerie Adresse : 83 boulevard Ornano, 75018 Paris.

Métro ligne 4 et tramway T3b : station porte de Clignancourt.

Vélib : Station N° 18032 Face 59 rue Belliard. Contact : https://www.petiteceinture-info.fr https://www.facebook.com/events/726725795349727 https://www.facebook.com/events/726725795349727 https://bit.ly/confPC18062022

Bruno Bretelle La plate-forme de la Petite Ceinture à la hauteur de la Recyclerie

