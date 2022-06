Visite-conférence sur la Petite Ceinture La REcyclerie, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 15h30 à 18h00

. payant Plein : 10€ Amis REcycleurs : 8€

Connaissez-vous la Petite Ceinture ferroviaire de Paris ? Peut-être avez-vous aperçu l’un de ses ponts, ses rails ou la végétation de ses talus ? Ou avez-vous parcouru sa plate-forme, profitant des points de vue originaux et du calme qu’elle procure, et y avez ressenti l’impression d’être hors de la ville ? Cette visite-conférence répondra à ces nombreuses questions.

► Pour quelles raisons la Petite Ceinture fut construite au XIXe siècle,

► Pourquoi elle joue le rôle de corridor de biodiversité,

► Comment elle fut une plaque-tournante du transport de marchandises,

► Comment elle assura le premier service métropolitain de voyageurs à la fin du XIXe siècle, à l’époque des trains à vapeur et comment elle fut utilisée pour desservir les expositions universelles organisées à Paris de 1867 à 1900,

► Comment elle assura la circulation de grands express européens entre les réseaux des grandes gares parisiennes.

Mais aussi :

► Quel est son statut juridique actuel, marqué par la signature de protocoles par la SNCF et la Mairie de Paris,

► Quels sont les projets développés ces dernières années d’ouvertures de promenades, de créations de jardins partagés et de réhabilitations d’anciens bâtiments.

Pour vous raconter cette histoire, éclairer ces enjeux et répondre à vos questions, Bruno Bretelle et la REcyclerie vous proposent de participer à cette visite-conférence le samedi 18 juin 2022 de 15h30 à 18h.

INSCRIPTIONS : https://bit.ly/confPC18062022

► Tarif normal : 10 €

► Tarif réduit pour les membres des Amis REcycleurs : 8 € (votre carte d’adhésion de l’association Les Amis REcycleurs vous sera demandée comme justificatif pour le tarif adhérent)

► Lors de cet événement, vous êtes susceptible d’être pris·e en photo, merci de préciser si cela ne vous convient pas.

Contact : https://www.petiteceinture-info.fr/Nous-contacter.html

Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement.

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie « Nouveaux Plans »

Plus d’infos https://bit.ly/2022-nouveaux-plans

Contact : programmation@larecyclerie.com

INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/2FRHldoge https://www.petiteceinture-info.fr/Visite-conference-sur-la-Petite-Ceinture-le-18-juin-2022

Adrien Roux