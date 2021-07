Paris La Recyclerie Paris Visite-conférence sur la Petite Ceinture à la REcyclerie La Recyclerie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Profitez de l’été pour découvrir la Petite Ceinture de Paris ! Peut-être avez-vous aperçu l’un de ses ponts, ses rails ou la végétation de ses talus ? Ou avez-vous parcouru sa plate-forme et y avez ressenti l’impression d’être hors de la ville ? Mais connaissez-vous son histoire ainsi que les projets la concernant ? Cette visite-conférence répondra à ces nombreuses questions. Par exemple : ► Pour quelles raisons la Petite Ceinture fut construite au XIXe siècle, ► Pourquoi elle joue le rôle de corridor de biodiversité, ► Comment elle fut une plaque-tournante du transport de marchandises, ► Comment elle assura le premier service métropolitain de voyageurs à la fin du XIXe siècle, à l’époque des trains à vapeur et comment elle fut utilisée pour desservir les expositions universelles organisées à Paris de 1867 à 1900, ► Comment elle assura la circulation de grands express européens entre les réseaux des grandes gares parisiennes. Mais aussi : ► Quel est son statut juridique actuel, marqué par la signature de protocoles par la SNCF et la Mairie de Paris, ► Quels sont les projets développés ces dernières années d’ouvertures de promenades, de créations de jardins partagés et de réhabilitations d’anciens bâtiments. Pour vous raconter cette histoire, éclairer ces enjeux et répondre à vos questions, Bruno Bretelle et la REcyclerie vous proposent de participer à cette visite-conférence les samedi 31 juillet, 28 août et 25 septembre 2021 de 16h à 18h. Animations -> Visite guidée La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

Contact :Petite Ceinture Info https://www.petiteceinture-info.fr/ https://www.facebook.com/events/957976998356123 https://twitter.com/BrunoBretelle

