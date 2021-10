Visite-conférence : Strasbourg durant la Première Guerre mondiale Strasbourg, 11 novembre 2021, Strasbourg.

2021-11-11

EUR Si Strasbourg n’a pas connu de combats durant la Première Guerre mondiale, elle n’en a pas moins été une place stratégique d’importance entre 1914 et 1918. Ville de garnison, elle accueille les soldats en partance pour le front. Ville de l’arrière, nombre de ses bâtiments sont transformés en hôpitaux et en locaux pour le ravitaillement des troupes. Capitale de la région, elle concentre les mouvements politiques de la période. Découvrez un aspect méconnu de l’histoire de la ville et de la Première Guerre mondiale.

