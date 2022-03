Visite conférence “Néhou à travers son histoire” Néhou, 8 mars 2022, Néhou.

Visite conférence “Néhou à travers son histoire” Néhou

2022-03-08 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-08 17:00:00 17:00:00

Néhou Manche Néhou

Visite guidée de l’église et de son cimetière, précédée par une conférence sur l’histoire de la commune. Invitation à une plongée dans l’histoire médiévale, lorsque dominé par un château fort, Néhou abritait un bourg actif doté d’un hôtel-Dieu, de halles de marché, d’une école, d’un moulin, de plusieurs églises,de manoirs et de pêcheries. La visite guidée sera axée sur la période Renaissance et la personnalité de Bon de Montchal, qui finança en 1592 la reconstruction du choeur de l’église.

Visite guidée de l’église et de son cimetière, précédée par une conférence sur l’histoire de la commune. Invitation à une plongée dans l’histoire médiévale, lorsque dominé par un château fort, Néhou abritait un bourg actif doté d’un hôtel-Dieu, de…

pah.clos.cotentin@lecotentin.fr +33 2 33 95 01 26 http://closducotentin.over-blog.fr/

Visite guidée de l’église et de son cimetière, précédée par une conférence sur l’histoire de la commune. Invitation à une plongée dans l’histoire médiévale, lorsque dominé par un château fort, Néhou abritait un bourg actif doté d’un hôtel-Dieu, de halles de marché, d’une école, d’un moulin, de plusieurs églises,de manoirs et de pêcheries. La visite guidée sera axée sur la période Renaissance et la personnalité de Bon de Montchal, qui finança en 1592 la reconstruction du choeur de l’église.

Néhou

dernière mise à jour : 2022-03-04 par OT Cotentin – Le Clos du Cotentin