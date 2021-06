Assier Assier Assier, Lot Visite Conférence : « Les constructions de Galiot de Genouillac » Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

Assier Lot 12 EUR 12 À Assier, sur les traces de Galiot de Genouillac, homme de guerre et grand bâtisseur : une visite pour découvrir château, église, anciennes écuries, moulin.. Seigneur d’Assier, maître de l’artillerie de Louis XII et de François 1er, grand écuyer de France, Galiot de Genouillac a fait de son village natal, dans la première moitié du XVIe siècle, un lieu où tout la vie était concentrée autour de son immense domaine: château, église, écuries, moulin, forges, pigeonnier… Découvrez au cours de cette visite-conférence les vestiges encore très présents de cette période faste pour ce territoire du Quercy. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Figeac et au Château d’Assier @assier dernière mise à jour : 2021-06-12 par

