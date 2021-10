Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Visite-conférence : La vie princière au Palais Rohan Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2021-11-20 14:30:00 – 2021-11-20 16:00:00

Strasbourg Bas-Rhin Strasbourg EUR Le Palais Rohan est un témoignage exceptionnel de l’art de vivre princier sous la monarchie.

Comment se déroulaient les séjours des nombreux personnages illustres qui y ont été accueillis ?

Des mets préférés des grands prélats du XVIIIe siècle à l’organisation de la vie de la cour en passant par les loisirs ou encore les toilettes de l’époque, cette visite riche d’anecdotes vous fera goûter à la vie de château. Pass sanitaire obligatoire. +33 3 88 52 28 20 Le Palais Rohan est un témoignage exceptionnel de l’art de vivre princier sous la monarchie.

