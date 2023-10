Visite conférence « La Flamme sous l’Arc de triomphe – 100 ans de ravivage » Arc de triomphe Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 16h45 à 18h15

Le samedi 28 octobre 2023

de 16h45 à 18h15

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

20 € tarif individuel

6 € tarif -18 ans

6 € public spécifique

À l’occasion de l’exposition « La Flamme sous l’Arc de triomphe – 100 ans de ravivage », participez à une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire du Soldat inconnu et de la Flamme du Souvenir.

PRÉSENTATION

Dans le cadre du centenaire de la Flamme du Souvenir (1923 – 2023), aussi nommée Flamme de la Nation, le Comité de la Flamme sous l’Arc de triomphe s’associe au monument pour un projet d’exposition hommage. Cette dernière aura lieu de la mi-octobre à la mi-décembre 2023.

L’exposition prévoit un accrochage d’une sélection de photographies illustrant des cérémonies de ravivage majeures depuis 1923. Elle aura lieu dans le Passage du Souvenir au niveau des vitrines murales près des bancs en pierre, entre les luminaires flambeaux.

Dans un objectif de valorisation patrimoniale, culturelle et de transmission du souvenir, l’Arc de triomphe propose des visites guidées en français et en anglais autour de l’exposition et du centenaire de la Flamme du Souvenir.

Ces visites commenceront dans le tunnel, où l’exposition sera présentée, pour poursuivre ensuite sur le parvis et dans le monument. La visite prendra fin vers 18h afin que les visiteurs aient la possibilité d’assister à la cérémonie de ravivage de la Flamme, s’ils le souhaitent.

Visite conférence exceptionnelle également disponible en anglais tous les vendredis entre le 27 octobre et le 8 décembre 2023 à 16h45.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008 Paris

Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/visite-conference-la-flamme-sous-l-arc-de-triomphe-100-ans-de-ravivage service.educatifarc@monuments-nationaux.fr https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2326559413020400326

© DR / Centre des monuments nationaux Tombe du Soldat inconnu, 8 mai 2023