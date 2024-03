Visite-conférence Jeanne d’Arc dans l’Oise Noyon, mardi 9 avril 2024.

Les Amis du musée du Noyonnais vous propose une visite-conférence sur Jeanne d’Arc dans l’Oise par l’abbé Mathieu Devred, prêtre accompagnateur du service Art, Culture et Foi du diocèse de Beauvais.

Dans l’Oise, le culte et le souvenir de Jeanne d’Arc sont très vivants. Nombreux et originaux sont les vitraux et les statues qui racontent la vie de Jeanne d’Arc. L’abbé Mathieu Devred a sillonné l’Oise pour photographier ces représentations qu’il nous présentera. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:30:00

fin : 2024-04-09

Place du Parvis

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France

