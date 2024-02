Visite-conférence exposition Collection, raconte-nous une histoire Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, mercredi 15 mai 2024.

Visite-conférence exposition Collection, raconte-nous une histoire Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Comme vous le savez, le musée de la Loire a inauguré en avril dernier sa nouvelle exposition Collection, raconte-nous une histoire. Elle vous propose de découvrir les mythes, contes et récits associés aux œuvres ou objets présentés pour l’occasion. Une sélection fine extraite des collections du musée, rejointe par plusieurs emprunts auprès d’institutions choisies, une mise en scène immersive…, tout concourt à la création d’une atmosphère propice à l’exploration à travers l’espace et le temps. Les collections deviennent alors des passeurs d’histoires qui permettent d’aborder des thématiques variées évènements historiques, grandes inventions, religions, mythes, légendes ou fictions… il y en a pour tous les goûts !

Lors de cette visite-conférence de l’exposition, l’équipe du musée vous accompagnera alternativement en deux groupes au fil des espaces muséographiques. Vous plongerez d’abord dans l’Histoire, de l’Empire Romain à l’Empire français, puis vous naviguerez dans l’imaginaire à travers la mythologie, les religions et la littérature. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:00:00

fin : 2024-05-15 19:30:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

L’événement Visite-conférence exposition Collection, raconte-nous une histoire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-19 par COORDINATION NIEVRE