du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Villa Kernetra

Un jardin forêt ésotérique en visite guidée, qui raconte les mythes et légendes de notre humanité à travers des statues, des mosaïques céramiques, et le cheminement des arbres. L’entretien tient compte des règles de biodiversité et de préservation par rapport au changement climatique,

entrée : 5 €

Visite conférence d'un jardin forêt ésotérique qui raconte les légendes et mythes de notre humanité Villa Kernetra 10 rue des fontaines, 22290, Lanvollon, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

Lieu Villa Kernetra Adresse 10 rue des fontaines, 22290, Lanvollon, Côtes d'Armor, Bretagne, France

