Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille, le samedi 14 mai à 17:00

Selon une information tout à fait fantaisiste, il semble qu’un réseau international de chercheuses et de chercheurs a pu déterminer que la visite d’une exposition d’œuvres d’art produirait, par l’interaction personnelle de l’observateur avec chaque œuvre, l’onde OIU (Onde Interactive Universelle). Celle-ci, s’ajoutant à celles émises par les visiteuses et visiteurs d’autres expositions, reliés dans le temps et l’espace par l’exercice d’une observation attentive, serait de nature à préserver un certain équilibre primordial, terrestre et cosmique. La publication de cette découverte qui était demeurée confidentielle, éclaire d’un jour nouveau la propension naturelle de toute civilisation, depuis la plus ancienne, à la production d’œuvres d’art. Au cours de visites exceptionnelles, les visiteurs soigneusement sélectionné.es par le hasard auront le privilège d’être actrices et acteurs conscients de ce vaste phénomène. Après un bref exposé du phénomène vibratoire rapporté à l’exposition visitée, le conférencier-affabulateur évoquera le processus engendré en particulier par chaque œuvre, rendant ainsi perceptible l’émission de l’OIU. La visite-conférence sera agrémentée de contes et d’anecdotes soulignant le propos. Dans le cadre du Festival des Arts du récit 2022. À partir de 8 ans. Selon les mesures sanitaires en rigueur.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Visite-conférence décalée « INTERACTIVE, UNIVERSELLE » avec Didier Kowarsky dans le cadre du Festival des Arts du récit.

Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vizille Isère



