Visite conférence de la Nécropole Nationale du Silberloch, 21 mai 2022, .

Visite conférence de la Nécropole Nationale du Silberloch

2022-05-21 – 2022-05-21

Au cours de cette visite, un guide, passionné par l’environnement et la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf, partagera avec vous ses connaissances historiques et de la nature sur ce site emblématique. Vous découvrirez notamment les spécificités du traitement de la mort sur ce champ de bataille de montagne, où sont tombés plus de 7 000 soldats français et allemands au cours de la Première Guerre mondiale. Dès la fin des combats, le Service de l’État-Civil y a procédé au relèvement des dépouilles inhumées dans des cimetières provisoires qui jalonnaient la montagne et dont diverses traces sont encore visibles au cœur de cette véritable forêt de mémoire.

