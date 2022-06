Visite conférence au Musée Henri Martin

2022-06-09 18:30:00 – 2022-06-09 20:00:00 7 EUR 7 Sur réservation Visite guidée de l’exposition « Le Lot, terre de … » avec un focus sur la salle Cahors Mundi, suivie d’un temps de conférence et d’échanges. Michel Auvray, historien et journaliste, auteur d’un ouvrage de référence sur les Citoyens du Monde, décrypte avec nous l’épopée Cahors Mundi. Comment le mouvement lancé par un ancien pilote américain a-t-il trouvé un ancrage favorable dans le Lot? Que voir derrière les clichés de Jean Dieuzaide, immortalisant pour Paris-Match et Point de vue , l’inauguration de la Route Mondiale N°1? Un retour documenté et éclairant sur la mise en récit de cette aventure pacifiste. Sur réservation Affiche_exposition_conférence Cahors mundi-page-001 dernière mise à jour : 2022-06-02 par

