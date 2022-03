Visite-conférence Art : Joana Vasconcelos Château de Vincennes Paris Catégories d’évènement: île de France

A l’occasion de la Saison du Portugal, la bibliothèque Rilke vous invite à découvrir l’artiste Joana Vasconcelos grâce à la conférencière Shoraya Samet La Bibliothèque vous propose de découvrir l’artiste portugaise Joana Vasconcelos. Cette artiste contemporaine crée des œuvres monumentales depuis une vingtaine d’années. A partir du mois de mai, son Arbre de vie, haut de 13 mètres, sera visible à la chapelle du château de Vincennes. Cet arbre sera fait de 100 000 feuilles tissées à la main, il est un hommage à deux grandes figures féminines, Catherine de Médicis et la nymphe Daphné. Le samedi 11 juin, la conférencière Shoraya Samet vous convie à une journée autour du travail de cette artiste. 11h : Rendez-vous au château de Vincennes pour découvrir l’Arbre de vie de Joana Vasconcelos 15h : Conférence à la bibliothèque sur le travail de l’artiste portugaise Château de Vincennes 1 avenue de Paris Paris 94300 Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Balade;Conférence

