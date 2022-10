VISITE-CONFERENCE À LA CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hrault Chiara Cianni, Doctorante de l’Université de Rome, vous invite à une visite-conférence sur l’école de Giotto et la cathédrale Saint Nazaire.

Entrée libre, RDV dans la cathédrale. contactprtlbeziers@gmail.com +33 6 76 71 61 82 https://beziers.catholique.fr/pastorale-du-tourisme-et-des-loisirs/ Béziers

