Visite concert Mées, 14 mai 2022, Mées. Visite concert Tourbière Route de l’Estanque Mées

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 Tourbière Route de l’Estanque

Mées Landes Mées 5 EUR Visite commentée de la tourbière aménagée de l’Estanque, suivie d’une animation musicale par l’harmonie de l’école de musique de Mées , un repas champêtre clôturera la soirée.

Organisé par l’association Tourbières et Patrimoine Méessois

Parking du stade de Solferino, route de Castéra – Mées

Visite : 5€ non-adhérent – gratuité pour les enfants et les adhérents à l’association

OITT Grand Dax

Tourbière Route de l’Estanque Mées

