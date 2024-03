Visite/Concert: L’Instant baroque Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard, dimanche 7 avril 2024.

Visite/Concert: L’Instant baroque Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard et les Musées de Montbéliard

Un bijou d’architecture

Visite à 10h

Un bijou d’architecture à la française dans une cité princière allemande? C’est en construisant leur hôtel particulier que les époux Rossel, issus de la grande société bourgeoise du XVIIIe siècle, assoient leur statut social.

Découvrez l’histoire de cet édifice aux somptueux décors et la contribution de quelques protagonistes.

Concert à 11h

Tout comme l’architecture, l’art de la musique baroque est tissé de multiples influences esthétiques et culturelles.

Dans ce programme dédié au clavecin, au violon et au chant, les œuvres de J.C.F. Fischer, J.S. Bach,

et L.N. Clérambault seront présentées sous cet angle.

Lieu: Musée Beurnier-Rossel

RÉSERVATION INDISPENSABLE!

03 81 99 22 57 // musees@montbeliard.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

Hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté musees@montbeliard.com

