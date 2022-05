Visite-concert-lecture : mise en musique des textes de Robert Walser par le Trio à cordes Arezzo Musée de la Seine-et-Marne, 26 juin 2022, Saint-Cyr-sur-Morin.

Visite-concert-lecture : mise en musique des textes de Robert Walser par le Trio à cordes Arezzo

Musée de la Seine-et-Marne, le dimanche 26 juin à 15:00

Les musiciens Maryse Castello, Sandra Tavard et Arno Madoni, ont formé le trio Arezzo pour interpréter ce programme créé pour l’occasion. **Maryse Castello, violoncelle** Elle commence le violoncelle à l’âge de 5 ans. Elle intègre le CNR de Strasbourg où elle obtient une médaille d’or dans la classe de Jean Deplace. Elle se perfectionne ensuite avec Reine Flachot à l’Ecole normale de musique de Paris, obtenant le Diplôme supérieur de concertiste, puis avec Edmond Baert au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, où elle se voit décerner le Diplôme supérieur avec Grande Distinction. Elle est le violoncelle solo de l’Orchestre symphonique région Centre Val de Loire-Tours avec lequel elle a interprèté les concertos de Boccherini, Haydn et Saint-Saëns. Elle est également régulièrement invitée par l’Orchestre national de l’opéra de Paris, le Maggio musicale Fiorentino, l’Orchestre phiharmonique de Strasbourg et l’Orchestre national des Pays de la Loire. Elle a participé à 3 créations du metteur en scène Thierry Bédard avec la compagnie Notoire, « Encyclopédie des morts », « La Bibliothèque censurée », « En Enfer » (TGP de St-Denis, scènes nationales). Elle est signataire de nombreux enregistrements : concerto de Emil Cossetto (Radio France), duos avec piano (Sude) et musique de chambre de Philippe Hersant (Triton). Elle est membre fondateur du trio Pilgrim, avec lequel elle enregistre les deux trios de Mendelssohn (Triton), interprète une intégrale des trios de Beethoven au festival 5X7 à Vevey, et crée en septembre 2018 une œuvre de Martin Matalon dont le trio Pilgrim est dédicataire. **Sandra Tavard, alto** Elle débute l’alto à Yerres dans l’Essonne avec M. Yves Pruvot, puis continue au CNR de Montpellier avec Mme Christine Desmond, où elle obtient un prix. Elle intègre ensuite la classe de M. Bruno Pasquier au CNR de Paris. Lauréate d’un prix de perfectionnement, elle entre au CNSN de Paris dans la classe de M. Gérard Caussé, elle obtient un prix avec mention très bien en 2003; Parallèlement elle occupe une place d’altiste du rang pendant 6 ans, dans l’orchestre Colonne. Régulièrement invitée dans différents orchestres parisiens, tels que l’orchestre philarmonique de Radio-France, l’Opéra national de Paris, l’orchestre de Paris, elle enseigne l’alto dans un cadre associatif “Les Violons de Bry” (de 2005 à 2011) et se produit régulièrement en musique de chambre, dans des formations diverses, duo, trio, quatuor, jusqu’à l’orchestre à cordes avec d’autres partenaires musiciens. **Arno Madoni, violon** Elève d’Elizabeth puis de Gérard Haut, tous deux violonistes à l’ONL ( Lorraine ) , Arno Madoni intègre en 1996 le CNR de Rueil-Malmaison dans la classe d’Alexis Galpérine avec qui il obtient, à l’unanimité, les médailles d’or de violon et de musique de chambre, ainsi que son Prix de perfectionnement. Au CNSM de Paris, il est successivement l’élève de Gérard Jarry puis de Roland Daugareil. En 2002, lui sont décernés le Diplôme de Fin d’Etudes Musicales Supérieures en violon, mention bien et le Prix de musique de chambre, mention très bien, dans la classe de Christian Ivaldi et Ami Flammer. Par ailleurs, il est lauréat (2ème prix) du Concours Européen de cordes d’Epernay en 1996 ainsi que du XIème Concours International de Musique Française de Guérande (3ème prix) en 2001. Pour parfaire sa formation, Arno Madoni travaille avec Jean-Marc Philips, premier violon du trio Wanderer et avec Roland Daugareil, violon solo de l’Orchestre de Paris. Admis en 2003 en 3ème cycle de violon-perfectionnement au CNSM de Lyon dans la classe de Christophe Poiget, il obtient parallèlement son D.E. de violon lors de la session 2004. La même année, il obtient au CNSM de Paris son Prix de Quatuor à cordes dans la classe de Agnès Vesterman et Hae-Sun Kang et, au sein du Quatuor Arezzo, se perfectionne dans la classe du Quatuor Ysaye au CNR de Paris. Violoniste titulaire au sein de l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 2005 , Arno Madoni est également appelé comme violon solo par l’Orchestre Pasdeloup et il est violon solo de l’ensemble Edgédé.

Réservation conseillée ; tarif adulte : de 4 à 9€, enfant : 2€

Une petite heure à flâner dans les paysages de Bertrand Flachot rythmée par le trio à cordes Arezzo, à la découverte des textes de Robert Walser. Le trio interprétera Schubert, Enescu, Kodaly…

Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T16:00:00