Visite concert lecture : le trio Isnino propose une création inédite, pour une découverte originale de l’exposition “La Part du trait”. Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

Seine-et-Marne

Visite concert lecture : le trio Isnino propose une création inédite, pour une découverte originale de l’exposition “La Part du trait”. Musée de la Seine-et-Marne, 17 avril 2022, Saint-Cyr-sur-Morin. Visite concert lecture : le trio Isnino propose une création inédite, pour une découverte originale de l’exposition “La Part du trait”.

Musée de la Seine-et-Marne, le dimanche 17 avril à 15:00

Bertrand Flachot admire beaucoup l’écrivain suisse Robert Walser, ses microgrammes l’ont beaucoup inspiré. Le trio Isnino est né en 2017, rassemblant trois amis de longue date, musiciens professionnels et professeurs dans des conservatoires de Seine-et-Marne : Isabelle Descamps au violon, Nicolas Hussein à l’alto et Noémie Fralin au violoncelle. Is(abelle), Ni(colas), No(émie), trois prénoms accolés qui invitent au voyage, à la découverte d’un répertoire très large du baroque au contemporain, à la rencontre d’un public varié dans des lieux atypiques (musées, jardins, etc.) où l’on ne s’attend pas forcément à entendre de la musique classique en direct, par des artistes en chair et en os.

Adulte : de 4 à 9€ ; enfant : 2€

Le trio Isnino vous propose une création musicale inédite autour de l’exposition “La Part du Trait”, ponctuée de lectures des textes de Robert Walser. Au programme : Schubert, Decamps, Godard. Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T15:00:00 2022-04-17T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Seine-et-Marne Adresse 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Ville Saint-Cyr-sur-Morin lieuville Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Departement Seine-et-Marne

Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-sur-morin/

Visite concert lecture : le trio Isnino propose une création inédite, pour une découverte originale de l’exposition “La Part du trait”. Musée de la Seine-et-Marne 2022-04-17 was last modified: by Visite concert lecture : le trio Isnino propose une création inédite, pour une découverte originale de l’exposition “La Part du trait”. Musée de la Seine-et-Marne Musée de la Seine-et-Marne 17 avril 2022 Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin

Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne