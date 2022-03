Visite + concert à l’Opéra de Lille “Deep River” Opéra de Lille, 8 juin 2022, Lille.

Opéra de Lille, le mercredi 8 juin à 16:30

Ce concert réunit deux duos qui plongent ensemble dans cette « rivière profonde » (deep river) où les diverses influences et expressions de ce genre musical fascinant mêlent leurs courants et révèlent une spiritualité intense et universelle. Les deux duos proposent des approches très différentes de ce répertoire. Tandis que Marie-Laure Garnier (révélation lyrique aux Victoires de la musique 2021) et Célia Oneto Bensaid sont dans une approche plus « écrite » dans la lignée d’une Jessye Norman, Mariamielle Lamagat et Auxane Cartigny déploient un style plus « libre », plus jazz. Sur scène, les deux duos alterneront, et parfois se mélangeront.

13 € | comprend la visite et le concert

Visite à deux voix suivie d’un concert : un événement réalisé en partenariat avec l’Opéra de Lille.

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille



