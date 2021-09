Moigny-sur-École Village de Moigny-sur-École Essonne, Moigny-sur-École Visite commentée Village de Moigny-sur-École Moigny-sur-École Catégories d’évènement: Essonne

**Une visite commentée par le Parc naturel régional du Gâtinais français pour découvrir le patrimoine rural de Moigny-sur-École** Moigny-sur-École est un petit village du Sud-Essonne de 1300 habitants. Niché au coeur de la vallée de l’École, il a conservé une forte identité rurale. Le Parc naturel régional du Gâtinais français a entrepris en 2019 un inventaire de son patrimoine. Cet inventaire a simplement pour objectif, d’une part, de révéler les caractéristiques et les spécificités du patrimoine bâti des communes et, d’autre part, d’aider les habitants à prendre conscience de la richesse et de la valeur du patrimoine qu’ils côtoient chaque jour, parfois même sans s’en rendre compte.

Gratuit, sur inscription uniquement (nombre de places limitées), prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

