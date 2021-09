Prades Village Ariège, Prades Visite commentée Village Prades Catégories d’évènement: Ariège

Prades

Visite commentée Village, 19 septembre 2021, Prades. Visite commentée

Village, le dimanche 19 septembre à 14:30

Nous vous proposons de découvrir notre village de Prades, ses monuments, son histoire, le puits, l’église, le lavoir, le fort, les fontaines, ainsi que l’épopée sénégalaise vecue par de très nombreuses familles. Nous ferons le tour à pied des différents édifices avec les commentaires des habitants ayant participé de près ou de loin à cette belle histoire. Notre association, Patrimoine Culture et Histoire de Prades, crée il y juste un an, souhaite faire vivre le patrimoine du village. Nous vous attendons nombreux pour cette première découverte, le dimanche 19 septembre à 14h30 place de la Bexane.

Inscription libre et gratuite, rdv place de la Bexane

Visite commentée du village de Prades. Village 09110 Prades Prades Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, Prades Autres Lieu Village Adresse 09110 Prades Ville Prades lieuville Village Prades